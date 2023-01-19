Ганижан Калиев назначен руководителем управления по контролю Кызылординской области

19 Января 2023, 11:25

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Кызылординской области на должность руководителя управления по контролю Кызылординской области назначен Калиев Ганижан Пиртазаевич. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ганижан Калиев родился в 1970 году в городе Кызылорде. Окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «Экономист» и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал контролером-ревизором Кызылординского городского финансового отдела.

С 1992 по 2003 годы работал главным контролером-ревизором, начальником отдела в комитетах Министерства финансов.

В 2003-2010 гг. - заместитель директора департамента финансов Министерства юстиции, заведующий финансово-контрольным отделом Центральной избирательной комиссии.

С 2010 по 2016 годы - руководитель инспекции Комитета финансового контроля Министерства финансов по Восточно-Казахстанской области.

С 2016 по 2019 годы занимал должность руководителя департамента Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов по Кызылординской области.

С 2019 года по настоящее время занимал должность руководителя департамента Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов по Костанайской области.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области