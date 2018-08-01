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Гани Садибекову и Бакытжану Джаксалиеву продлили домашний арест

1 Августа 2018 17:12 184
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Гани Садибекову и Бакытжану Джаксалиеву продлили домашний арест

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министрам энергетики Гани Садибекову и Бакытжану Джаксалиеву продлили домашний арест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского суда, обоим подозреваемым суд №2 Алматинского района продлил домашний арест до 1 сентября.

Также продлено содержание под стражей подозреваемых Серикбая Жумалинова до 1 сентября и под домашним арестом Жана Нурбекова до 2 сентября 2018 года.

Напомним, вице-министр энергетики Гани Садибеков подозревается в том, что в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д. Дуанбек похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал экс-руководитель департамента Минэнерго Ж. Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Б. Кадирберлин. 

Бакытжан Джаксалиев подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К». По данным Нацбюро по противодействию коррупции, стоимость невыполненных работ составила 746 млн тенге. Заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тыс. кубических метров ила на общую сумму 863 млн тенге, перечисленные подрядчику.

 

 

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Ключевые слова: Коррупция, Другие государственные органы,
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Автор:

Анеля Касымова

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