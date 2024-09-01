Министр просвещения РК поздравил казахстанцев с Днем знаний

— Уважаемые коллеги! Наступает новый 2024-2025 учебный год. В этот знаменательный день, символизирующий начало пути к Олимпу знаний, по всей стране проходят торжественные мероприятия и звучат напутственные слова для 3,9 млн казахстанских школьников.



Государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием. Сегодня 90 тысяч школьников нашей страны начнут получать знания в новых школах, в том числе построенных в рамках масштабного Национального проекта «Комфортная школа». Более 200 тысяч детей сядут за парты школ, прошедших капитальный ремонт.



1 сентября — особенный праздник для первоклашек. В этом году первый звонок прозвенит для 352 тысяч маленьких казахстанцев, а для 219 тысяч одиннадцатиклассников — это последний год в стенах родных школ. Дорогие дети, пусть этот год будет наполнен интересными и полезными открытиями, увлекательными уроками и новыми достижениями.



В этот день хотелось бы еще раз подчеркнуть колоссальную роль педагогов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. Недаром казахский просветитель Ахмет Байтурсынулы обозначил ценность работы учителя небезысвестными строками: «Ұстаз — ұлт келбеті» (Учитель — облик нации). Поэтому важно высоко ценить труд педагога, ведь на его плечах лежит одна из главных задач — просветительская миссия.



Уважаемые коллеги, примите самые искренние слова признательности за ваш благородный труд и преданность избранному делу. Именно вы сегодня не просто обучаете знаниям, но и передаете главные ценности нашего народа. Пусть этот год будет полон свершений и знаменательных событий. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия! С Днем знаний! — написал Гани Бейсембаев в Instagram.