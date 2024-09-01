Министр просвещения РК поздравил казахстанцев с Днем знаний
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев поздравил казахстанцев с Днем знаний, передает агентство Kazinform.
— Уважаемые коллеги! Наступает новый 2024-2025 учебный год. В этот знаменательный день, символизирующий начало пути к Олимпу знаний, по всей стране проходят торжественные мероприятия и звучат напутственные слова для 3,9 млн казахстанских школьников.
Государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием. Сегодня 90 тысяч школьников нашей страны начнут получать знания в новых школах, в том числе построенных в рамках масштабного Национального проекта «Комфортная школа». Более 200 тысяч детей сядут за парты школ, прошедших капитальный ремонт.
1 сентября — особенный праздник для первоклашек. В этом году первый звонок прозвенит для 352 тысяч маленьких казахстанцев, а для 219 тысяч одиннадцатиклассников — это последний год в стенах родных школ. Дорогие дети, пусть этот год будет наполнен интересными и полезными открытиями, увлекательными уроками и новыми достижениями.
В этот день хотелось бы еще раз подчеркнуть колоссальную роль педагогов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. Недаром казахский просветитель Ахмет Байтурсынулы обозначил ценность работы учителя небезысвестными строками: «Ұстаз — ұлт келбеті» (Учитель — облик нации). Поэтому важно высоко ценить труд педагога, ведь на его плечах лежит одна из главных задач — просветительская миссия.
Уважаемые коллеги, примите самые искренние слова признательности за ваш благородный труд и преданность избранному делу. Именно вы сегодня не просто обучаете знаниям, но и передаете главные ценности нашего народа. Пусть этот год будет полон свершений и знаменательных событий. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия! С Днем знаний! — написал Гани Бейсембаев в Instagram.
По информации Министерства просвещения РК, государством принимается ряд мер по повышению качества системы образования. Уже с этого месяца в дошкольных организациях начнут работать 3,5 тысячи консультационных пунктов для родителей.
Стипендия более 300 тысяч студентов колледжей повысится на 50%. 1,7 млн школьников будут охвачены бесплатным питанием.
87 тысяч казахстанских детей начнут обучение в новых школах. Всего в 2024-2025 учебном году планируется запуск 302 школ на 536 тысяч ученических мест.
В учебной программе казахстанских школьников можно выделить новые антибуллинговые меры — «Уроки безопасности». Все эти меры направлены на повышение качества отечественного образования, обеспечение комфортных и безопасных условий для наших детей.