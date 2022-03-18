Гани Бейсембаев назначен вице-министром образования и науки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Бейсембаев Гани Бектаевич назначен на должность вице-министра образования и науки РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.

В 1989-1990 гг. — учитель казахского языка.

В 1990-1995 гг. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.

В 1995-1997 гг. — директор средней школы.

В 1997-2000 гг. — ученый секретарь, советник президента Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.

В 2000-2001 гг. — руководитель отдела образования г. Капшагай.

В 2001-2006 гг. — директор центра дополнительного образования.

В 2006-2020 — генеральный директор международного центра образования.

В 2006-2007 гг. — директор технико-экономического колледжа.

В 2020 году являлся директором Республиканского научно-практического центра «Учебник» МОН РК.

С декабря 2020 года по настоящее время являлся президентом Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.