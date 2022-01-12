Гамаль Токсамбаев: Вакцинация – одна из самых эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область сегодня вошла в «жёлтую» зону по распространению КВИ. В регионе активно ведутся работы по вакцинации беременных и подростков, а также ревакцинация населения. О коварном штамме «омикрон», об эффективности вакцинации и общей ситуации рассказал руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев, передает МИА «Казинформ».

- Здравствуйте, Гамаль Сайлауович. Расскажите, пожалуйста, какова эпидситуация в Карагандинской области?

- На сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано 110 211 случаев заражения, за минувшие сутки выявлен 51 инфицированный, выздоровело 103 353 (93,7%). Согласно матрице эпидемиологической ситуации наша область находится в жёлтой зоне. Имеется тенденция к росту заболеваемости, это заметно с обращением граждан на фильтры поликлиник и в инфекционные стационары.

- Чем опасен новый штамм «омикрон»? И есть ли специальный протокол лечения?

- Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Казахстане ухудшается из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» и недостаточного соблюдения гражданами профилактических мер.

Штамм «омикрон» распространяется теми же способами, что и все виды респираторных заболеваний, особенно КВИ.

«Омикрон» отличается приблизительно трехкратным (а в некоторых источниках говорится и о пятикратном) увеличением заразности вируса при одновременном снижении болезнетворности. Он характеризуется коротким инкубационным периодом (два дня). При заражении «Омикроном» тяжелые случаи чаще всего наблюдаются среди уязвимых групп. Это пожилые пациенты и лица с хроническими неинфекционными заболеваниями. На сегодня «Омикрон» не столько уничтожает людей, сколько калечит. Более чем у 20% всех переболевших, согласно данным ВОЗ, развивается постковидное состояние, которое требует длительной реабилитации.

Переболевшие в меньшей степени могут полагаться на иммунную защиту. Однако хотелось бы, чтобы мы все избежали повторного заражения. Единственный способ сократить и минимизировать риски осложнений от волны «Омикрона» – вакцинация и ревакцинация. Нужно вакцинироваться бустерной вакциной, провести ревакцинацию третьим компонентом и соблюдать все те ограничения, которые были ранее.

Применяемые в настоящее время вакцины продолжают эффективно защищать от тяжелого течения заболевания и смерти от него.

На данный момент лечение коронавирусной инфекции, в том числе штамма «омикрон», проводится по протоколу лечения №151 от 19 ноября 2021г. Протокол диагностики лечения коронавирусной инфекции совершенствуется, согласно рекомендациям ВОЗ.

- Какие меры предпринимаются у нас в области по нераспространению вируса?

- Основные меры по нераспространению коронавируса регламентируются постановлением главного государственного санитарного врача и также постановлением главного санитарного врача Карагандинской области.

- В стране эпидситуация резко ухудшилась. А как обстоят дела по оснащению лекарственными средствами и запасами коек у нас в регионе?

- На сегодняшний день коечная мощность инфекционных госпиталей 3 013 коек (в т.ч. 266 реанимационных), занятость составляет 11,2% (340 коек занято, ОАРИТ – 21 или 7,8%, из них на ИВЛ – 2). Резерв 2 666 коек.

Имеется 364 аппарата ИВЛ, 2 800 концентраторов кислорода, в 26 госпиталях установлены централизованные системы подачи медицинских газов (всего 1160 точек). Разработан алгоритм поэтапного открытия коек в области, по данному алгоритму мы работаем уже третий год и показал свою эффективность.

Имеется линейка препаратов, которые используются при лечении коронавирусной инфекции, в круглосуточных стационарах обеспечен 3-х месячный запас лекарств в стационарах и 3-х месячный запас – в поликлиниках.

- Насколько эффективна вакцинация и ревакцинация? Каковы у нас в области положительные показатели после вакцинации и ревакцинации?

- Вакцинация – была и остается одной из самых эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний. С каждым днем появляются все больше публикации научных изданий, где показывают результаты вакцинации, там, где имеется коллективный иммунитет имеется иммунная защита у населения и выявление наименьшего числа заболеваний коронавиусом. Перекрестная ревакцинация тоже дает свои плоды, а именно для взрослого населения, которая входит в группу риска. Сейчас в круглосуточных инфекционных стационарах находятся пациенты из группы риска, не получившие вакцину по определенной причине, заболевание ими переносятся в тяжелой форме. Редко, но есть случаи заболевших после вакцинации, которые доказывают, что заболевание переносится в виде обычного ОРВИ.

На сегодняшний день первым компонентом привито 602 801 человек (67,2% от плана 897 340), вторым компонентом 558 450 человек (62,2%). Имеется 4 вида вакцины.

- Многие родители сомневаются: вакцинировать своих детей - подростков или нет. Какие факторы «за» вы могли бы назвать в пользу вакцинации детей?

- Всего препаратом от Pfizer вакцинировано 15 537 (Из них подростки – 12 502, беременные – 544, кормящие – 2491, что составляет 12,5% (план 124 020)

Уже за три года эпидемии коронавируса доказано, что дети и подростки являются бессимптомными носителями вируса, которые в свою очередь могут заражать своих родных и близких в семье, особенно если они из группы риска. Мы видели немало таких случаев на живом примере. Имея иммунитет после вакцинации, подростки уже защищены и в меньшей степени могут быть переносчиками болезни.

Для обеспечения доступности широкого спектра вакцин населению области было поставлено 43 ультранизкотемпературных морозильника, (-86С) и 54 портативных морозильников для транспортировки вакцины Pfizer-BioNTech.

Распределены вакцины Pfizer-BioNTech по области: Караганда, Темиртау, Жезказган, Сатпаев, Балхаш, Приозерск, Абай, Сарань, Шахтинск, Каражал, центральные районные больницы - (Бухар-Жырауский, Каркаралинский, Шетский, ЖанаАркинский, Нуринскский, Улытауский, Осакаровский, Абайский, Актогайский). Всего в 27 регионах области организованы пункты вакцинации.

- Могут ли быть побочные эффекты от вакцины у подростков? И есть ли медотводы для них?

- Побочные эффекты могут быть у всех, но мы это относим в основном к ожидаемым реакциям организма на введение дозы вакцины, это гриппоподобный синдром. За два месяца вакцинации подростков, также беременных и кормящих женщин мы не видели побочных действий, только ожидаемая реакция. Медицинские отводы регламентированы приказом МЗ РК: это временный медотвод при острых заболеваниях, постоянный медотвод при наличии в анамнезе анафилактического шока.

- На сколько будет хватать вакцинации для подростков? Нужна ли будет ревакцинация?

- Вакцинация против коронавирусной инфекции будет сезонная, ежегодная, иммунитет может сохраняться до года. В последующем будет рассмотрен вопрос уполномоченным органом о необходимости их ревакцинации.

- Спасибо за интервью!