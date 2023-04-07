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Галымжан Пирматов: программа «7-20-25» - антикризисная и временная

Серик Сабеков
7 Апреля 2023, 14:27
Галымжан Пирматов: программа «7-20-25» - антикризисная и временная

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько средств будет выделено на жилищную программу «7-20-25», сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный банк будет следовать объявленной информации – 100 млрд тенге в год, 25 млрд тенге в квартал. У нас никаких планов по внесению изменений в эти параметры сейчас нет», - сказал Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Вместе с тем глава финрегулятора добавил, что предоставлять дешевую и не рыночную ипотеку не является задачей Национального банка.

«Меры были антикризисные. Национальный банк участвовал в этих программах, все они были антикризисные и временные. Чем раньше мы из этих мер выйдем, тем долгосрочно лучше будет для всех казахстанцев», - подчеркнул Галымжан Пирматов.

Председатель Нацбанка также заявил, что эта программа временная.

«Помните, изначально в 2018 году, когда она объявлялась, уже говорилось, что на один триллион тенге, и эти деньги должны были в первом полугодии этого года закончиться. То есть, в принципе, мы все обязательства исполняем, и нет такого, чтобы мы что-то обещали, а потом решили срезать. Никто не говорил, что эта программа будет бесконечно проводиться и не будет никакого лимита средств», - добавил Галымжан Пирматов.


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