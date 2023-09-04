Галымжан Пирматов освобожден от должности председателя Нацбанка РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального банка Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Галымжан Пирматов родился 24 апреля 1972 года. Окончил Новосибирский государственный университет (1993), Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования (1995), Atkinson Graduate School of Management, Willamette University (по программе MBA) (США, 2001), бизнес-школу INSEAD по программе совершенствования лидерства, LEAP (2015).

1994-2005 гг. – работал на руководящих должностях в казахстанских и зарубежных компаниях (США, Украина).

2005-2007 гг. – начальник управления проектного финансирования, управляющий директор - директор департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк Казахстана».

2007-2009 гг. – вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

2009-2011 гг. – вице-президент по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром».

2011-2015 гг. – президент компании «Cameco Kazakhstan».

2015-2017 гг. – заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан

2017-2021 гг. – председатель правления АО «НАК «Казатомпром».

3 февраля 2022 года был назначен председателем Национального банка Республики Казахстан.