АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов объяснил, почему Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 %. Принятие решения по базовой ставке сопровождалось проведением очередного прогнозного раунда. Вместе с обновлением прогнозов макроэкономических показателей мы также оценили баланс рисков инфляции», - сказал на брифинге глава Нацбанка.

По словам Галымжана Пирматова, принятое решение будет способствовать охлаждению инфляционных процессов в стране с дальнейшей целью стабилизации и снижения инфляции в среднесрочной перспективе до целевых значений.

Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 % годовых с коридором +/– 1 п.п.