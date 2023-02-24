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    13:22, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Галымжан Пирматов объяснил, почему Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов объяснил, почему Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 %. Принятие решения по базовой ставке сопровождалось проведением очередного прогнозного раунда. Вместе с обновлением прогнозов макроэкономических показателей мы также оценили баланс рисков инфляции», - сказал на брифинге глава Нацбанка.

    По словам Галымжана Пирматова, принятое решение будет способствовать охлаждению инфляционных процессов в стране с дальнейшей целью стабилизации и снижения инфляции в среднесрочной перспективе до целевых значений.

    Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 % годовых с коридором +/– 1 п.п.


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