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Галымжан Пирматов: Казатомпром остается самым крупным продавцом урана в мире

27 Января 2020 19:25
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Галымжан Пирматов: Казатомпром остается самым крупным продавцом урана в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжаном Пирматовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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В ходе встречи Г.Пирматов доложил Первому Президенту Казахстана об итогах деятельности за 2019 год и планах развития на 2020 год.

- Все производственные и финансовые показатели 2019 года выполнены. Стратегия развития и приоритеты на 2020 год определены. Второй год подряд компания остается не только самым крупным производителем, но и самым крупным продавцом урана в мире, - сказал Г.Пирматов.

Кроме того, председатель правления АО «НАК «Казатомпром» доложил о том, что компания уделяет большое внимание вопросам охраны труда, защиты окружающей среды и корпоративного управления.


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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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