Галымжан Пирматов: Казатомпром остается самым крупным продавцом урана в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжаном Пирматовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе встречи Г.Пирматов доложил Первому Президенту Казахстана об итогах деятельности за 2019 год и планах развития на 2020 год.

- Все производственные и финансовые показатели 2019 года выполнены. Стратегия развития и приоритеты на 2020 год определены. Второй год подряд компания остается не только самым крупным производителем, но и самым крупным продавцом урана в мире, - сказал Г.Пирматов.

Кроме того, председатель правления АО «НАК «Казатомпром» доложил о том, что компания уделяет большое внимание вопросам охраны труда, защиты окружающей среды и корпоративного управления.