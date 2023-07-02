Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Галымжан Кырыкбай стал чемпионом турнира «Қазақстан Барысы-2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале «Әскер Барысы» одержал победу над борцом из Мангистауской области Нурдаулетом Жарылгаповым. Таким образом, последний стал двукратным серебряным призером.

Бронзу турнира забрал Мухтар Далелханулы из Павлодарской области. В поединке за третье место он одолел «Әскер Барысы» Марата Байкамурова.

Традиционный республиканский турнир «Қазақстан барысы» проходил в Астане в преддверии Дня столицы. В этом году соревнование прошло иначе, чем в прошлом году. В связи с открытием новых областей увеличилось количество участников. В этом году за титул чемпиона соревновались 41 борец. В их числе 33 борца из областей, 2 спортсмена из «Әскер Барысы» и еще 6 спортсменов из 3 городов. Отборочный этап прошел во всех регионах страны.

Общий призовой фонд турнира составил 40 млн тенге, в том числе победителю турнира присуждено 25 млн тенге.