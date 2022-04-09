Галым Турсунбаев возглавил департамент Агентства по делам госслужбы по Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Приказом Агентства по делам государственной службы Галым Турсунбаев назначен на должность руководителя департамента Агентства по Кызылординской области, председателя Совета по этике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Турсунбаев Галым Султанович родился в 1970 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский химико-технологический институт по специальности «инженер-строитель - технолог», Национальную высшую школу Государственного управления при Президенте РК по специальности «государственное управление», Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «юрист».

Общий трудовой стаж на государственной службе - более 26 лет, из них - 18 лет в сфере Агентства по делам государственной службы.

Галым Турсунбаев ранее занимал должность руководителя департамента Агентства по делам госслужбы по Западно-Казахстанской области.