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    19:31, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Галым Турсунбаев возглавил департамент Агентства по делам госслужбы по Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Приказом Агентства по делам государственной службы Галым Турсунбаев назначен на должность руководителя департамента Агентства по Кызылординской области, председателя Совета по этике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Турсунбаев Галым Султанович родился в 1970 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский химико-технологический институт по специальности «инженер-строитель - технолог», Национальную высшую школу Государственного управления при Президенте РК по специальности «государственное управление», Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «юрист».

    Общий трудовой стаж на государственной службе - более 26 лет, из них - 18 лет в сфере Агентства по делам государственной службы.

    Галым Турсунбаев ранее занимал должность руководителя департамента Агентства по делам госслужбы по Западно-Казахстанской области.


    Теги:
    Кызылординская область Назначения Госслужба
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