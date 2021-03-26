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    13:48, 26 Март 2021 | GMT +6

    Галым Шойкин назначен председателем Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК Шойкин Галым Нурмагамбетович назначается на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Галым Шойкин родился в 1977 году в Акмолинской области. Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Академию государственной службы при Президенте РК, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова.

    Трудовую деятельность начал в 1994 году помощником комбайнера. В 1995-1996 гг. — тракторист-машинист в производственном кооперативе. В 2000-2001 гг. — преподаватель-стажер кафедры международных отношений, политологии и социологии ЕНУ им. Гумилева.

    В 2001-2003 гг. — занимал различные должности в Управлении региональной политики и аналитической работы Департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК.

    В 2004-2009 гг. — работал на различных должностях в Администрации Президента РК.

    В 2009-2012 гг. — первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала НДП «Нур Отан».

    В 2012-2014 гг. — заместитель председателя Агентства РК по делам религий.

    В 2014-2017 гг. — председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта РК.

    В 2017-2019 гг. — заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

    В 2019 году занимал должность руководителя Управления внутренней политики Акмолинской области.

    В 2019-2020 гг. — директор Департамента развития межэтнических отношений МИОР РК.

    С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК.


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