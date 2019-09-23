Галым Мутанов избран президентом Международной ассоциации университетов «UNION»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ректор КазНУ имени аль-Фараби академик Галым Мутанов избран президентом Международной ассоциации университетов «UNION». Об этом стало известно на торжественном открытии Всемирного форума «QS Worldwide», который впервые проходит в Казахстане в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Международная ассоциация университетов «UNION» («Universities Open Network») является глобальной сетью, в которую входят более 100 ведущих вузов из 35 стран мира. Президент организации избирается на конкурсной основе.

На Ассамблее, прошедшей в Барселоне (Испания), руководителем ассоциации единогласно был избран ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Г. Мутанов.

«Мы знаем Галыма Мутанова как известного ученого, эффективного менеджера и новатора в сфере высшего образования. Под его началом КазНУ добился больших достижений и стал передовым университетом международного уровня. Глубоко убеждены, что, возглавляя ассоциацию, он внесет весомый вклад в ее деятельность и достижение целей», - отметила, вручая сертификат на Глобальном форуме университетов, который прошел в Алматы 19-20 сентября, директор высшей школы менеджмента Барселоны Татьяна Компаниец.