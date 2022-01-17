Галым Ахмедьяров: Театрам нужно настоящее творчество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О потребностях зрительской аудитории, о новых театральных тенденциях, а также о значимости «Астана Опера» в жизни горожан рассказал в интервью директор театра, заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров, передает МИА «Казинформ».

- Какие постановки представит коллектив в феврале? И расскажите, насколько оперный театр востребован сегодня для столичных жителей?

- Считаю, что театр – это важная часть жизни жителей нашего города, своеобразный культурный символ столицы. Мы наблюдаем потребность публики в качественных спектаклях. Замечу, что в «Астана Опера» всегда аншлаги, и постановки находят горячий отклик в сердцах театралов. Знаете, время стало намного насыщеннее: пять лет – уже эпоха. Следующий театральный сезон станет для нас значимым – мы будем отмечать 10-летний юбилей. За это время произошло многое, но главное – формируется свой зритель Нур-Султана. То есть колоссальная цель, к которой мы стремимся – создать культурную среду в столице, расширять круг зрительской аудитории – близка. И для достижения таких важных задач мы предлагаем аудитории спектакли, музыкальные программы на самом высоком уровне.

Что касается февральской афиши театра, то она представлена нашими замечательными постановками – балетами «Корсар» Адольфа Адана на приключенческую тему из жизни пиратов, спектаклем «Бетховен – Бессмертие – Любовь» Раймондо Ребека, «Лебединое озеро» Петра Чайковского, операми «Алпамыс» Еркегали Рахмадиева, «Шелковая лестница» Джоаккино Россини, а также рядом музыкальных вечеров, которые пройдут в Камерном зале им. К. Байсеитовой. В их числе концерт «Асыл арман», подготовленный к 100-летию Розы Баглановой.

- Как Вы сказали, все стало намного насыщеннее. Сейчас интеллектуальный поток таков, что меняются требования, запросы общества, запросы режиссера. Как это отражается в создании новых постановок?

- Не всегда нужно идти на поводу у новых тенденций. Мы придерживаемся правила: театрам нужно настоящее творчество, понимаете, креатив, шоу, это не то, что может стать наследием! Есть определенный фундамент – это классика, отчасти она уже широко представлена в нашем репертуаре, и конечно, мы не отрицаем экспериментальных форм, но всегда говорим режиссерам, что все должно быть осмысленно и представлено так, что будет понятно и актуально спустя многие годы. Наша основная задача – воспитать зрителя. Он может впервые прийти на оперу или балет и не сразу проникнуться к театру, то есть это небыстрый путь. Нужно, чтобы у самой публики развивалось творческое начало, а это возможно только за счет высокохудожественных постановок.

- Над чем сейчас работает труппа, что нового ожидать любителям высокого искусства?

- Театр при поддержке Министерства культуры и спорта готовит ряд интересных премьер, среди которых балет «Шесть танцев» Иржи Килиана. Известно, что этот год объявлен Годом детей, поэтому в репертуар мы включили премьеру детской оперы «Қаңбақ шал» Жолана Дастенова, о приключениях Старика Перекати-Поле (Канбак шал), который несмотря на свой очень легкий вес, победил огромных великанов, обхитрил обманщицу-лису и освободил пленников. Далее зрительскую аудиторию ждет балет «Золушка» Сергея Прокофьева в постановке прекрасного хореографа Раймондо Ребека. И, конечно, главным подарком для театралов будет премьера национальной оперы «Ер Тарғын» Евгения Брусиловского. В каждый спектакль мы стараемся привнести что-то новое, сделать его эксклюзивным, со своим пониманием сути происходящего.

Я с удовольствием приглашаю жителей и гостей столицы посетить наши премьеры, увлекательные спектакли, чтобы стать частью этого большого праздника высокого искусства!