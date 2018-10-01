Галину Воскобоеву хотели снять с рейса в Вене

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Галина Воскобоева возмутилась обслуживанием авиакомпании, которая грозилась снять спортсменку с рейса, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

В своем Фейсбуке теннисистка в подробностях описала всю ситуацию и записала видеообращение к компании.

«Уважаемый Аэрофлот. В этот раз беспредел вашего представителя в Вене (женщины) просто зашкаливает! Я требую разбирательства! 09.10.2018 SU 2357. Я успешно прошла регистрацию, сдала все ракетки в багаж, и со мной остался лишь чемоданчик, который выдали на Олимпийские игры как ручную кладь. То есть он со мной ездит каждую неделю уже последние 2 года! Я его показала, взвесила и мне на него повесили бирку ручной клади! Дальше начался маразм! На входе в гейт появилась представитель Аэрофлота и стала заново взвешивать все чемоданы! Зачем? Если всё уже взвешивали на регистрации!

Мой чемодан эту проверку прошёл. Но представителя это не остановило. Здесь она заявила, что мой чемодан превышает норму! На 3 см! То есть даже не чемодан (он 51,5 при норме 55), а его колёсики! Вы шутите? И стала требовать его сдать! При этом вымогая 150$! Это стандартный чемодан! Да в жизни я такого не видела! Что это за сбор денег начался! Ни одна компания себе этого не позволяет! Даже лоукосты! Это так вы относитесь к своим клиентам? Я уже даже молчу, что постоянным и с золотыми картами! А когда я отказалась платить, она стала угрожать, что снимет с рейса!

Вела себя представитель весьма агрессивно, нагло, совершенно не пытаясь помочь, скорее просто издевалась надо мной. Мы летели вместе с моей коллегой, и она попыталась за меня вступиться, так потом, за ее спиной, представитель с другим сотрудником ехидно сказали: «Давай эту тоже заодно снимем за хамство!» Что это за короли жизни у вас там стоят, что решают, кого посадить, а кого - снять! Где вы их набрали?! В этот момент ко мне стали уже подходить люди с другого рейса (в Киев) и говорить, чтобы я бросила свой чемодан и с ними не связывалась! Дешевле будет! Позор!

В итоге... сказался 20-летний опыт, и я рассказала этой безумной, как надо поменять сумки, чтобы было все «по закону». Она ещё сопротивлялась, но придраться было не к чему, и пришлось ей угомониться. Объясните мне одну вещь, как вы ставите на такую ответственную должность человека, не способного к решению проблем!? Почему я говорю, как нужно сделать, а у неё в голове лишь 3 см, 150$ и мысль кого бы снять?! Наверное, потому что у этого человека просто нет ни желания, ни цели помогать! И если вы объявили этот год годом милосердия и помощи близким, пожалуйста, подбирайте людей, которые на это способны, чтобы ваши слова были не только словами! Я настоятельно прошу разобраться с этой ситуацией!» - написала Воскобоева.

Отметим, что последнюю на данный момент игру теннисистка провела 8 октября в паре с россиянкой Александрой Пановой. На старте турнира Upper Austria Ladies Linz они уступили румынке Ирине Барэ и швейцарке Ксении Нолл - 3/6, 6/4, 6:10.