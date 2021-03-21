РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:22, 20 Март 2021 | GMT +6

    Галина Вишневская стала 50-й в гонке преследования этапа Кубка Мира

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в шведском Эстерсунде на этапе Кубка Мира по биатлону состоялась гонка преследования у женщин, передает Sports.kz.

    Первый и второй результаты гонки — у норвежских биатлонисток Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф, Анна Сола из Беларуси стала третьей.

    Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская финишировала 50-й.
    Биатлон. Кубок Мира. Эстерсунд (Швеция)
    Женщины. Гонка преследования. 10 км. Четыре огневых рубежа
    1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 32:54.8 (0+0+2+2)
    2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +29.3 (1+2+0+1)
    3. Анна Сола (Беларусь) — +44.0 (0+1+3+1)
    50. Галина Вишневская (Казахстан) — +4:51.4 (3+1+1+2


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!