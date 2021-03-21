Галина Вишневская стала 50-й в гонке преследования этапа Кубка Мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в шведском Эстерсунде на этапе Кубка Мира по биатлону состоялась гонка преследования у женщин, передает Sports.kz.

Первый и второй результаты гонки — у норвежских биатлонисток Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф, Анна Сола из Беларуси стала третьей.

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская финишировала 50-й.

Биатлон. Кубок Мира. Эстерсунд (Швеция)

Женщины. Гонка преследования. 10 км. Четыре огневых рубежа

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 32:54.8 (0+0+2+2)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +29.3 (1+2+0+1)

3. Анна Сола (Беларусь) — +44.0 (0+1+3+1)

50. Галина Вишневская (Казахстан) — +4:51.4 (3+1+1+2