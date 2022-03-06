Галина Вишневская-Шепоренко выступит на этапе Куба мира по биатлону в Финляндии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представительница команды Казахстана по биатлону Галина Вишневская-Шепоренко примет участие в гонке преследования на этапе Кубка мира в Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Это стало возможным после успешного выступления в спринте. Казахстанка показала 24-й результат.

С этой позиции она будет стартовать в гонке преследования – через 1:11.8 секунды после лидера Дених Херманн (Германия).

Добавим, гонка состоится сегодня, 6 марта.