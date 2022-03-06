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    17:42, 06 Март 2022 | GMT +6

    Галина Вишневская-Шепоренко выступит на этапе Куба мира по биатлону в Финляндии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представительница команды Казахстана по биатлону Галина Вишневская-Шепоренко примет участие в гонке преследования на этапе Кубка мира в Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Это стало возможным после успешного выступления в спринте. Казахстанка показала 24-й результат.

    С этой позиции она будет стартовать в гонке преследования – через 1:11.8 секунды после лидера Дених Херманн (Германия).

    Добавим, гонка состоится сегодня, 6 марта.


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