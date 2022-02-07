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Галина Вишневская-Шепоренко квалифицировалась в олимпийскую гонку преследования
7 Февраля 2022 16:49
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко в рамках Олимпийских игр-2022 завершила выступление в индивидуальной гонке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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На огневом рубеже она допустила только один промах (после каждого промаха добавляется штрафная минута к общему времени). В итоге биатлонистка финишировала на 44-ом месте. Это позволило ей квалифицироваться в гонку преследования, куда попадали 60 сильнейших в индивидуальной гонке.
Победу одержала немка Дених Херрман. Второе место у француженки Анаис Шевалье-Буше. Бронзовую медаль завоевала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.
Всего дистанцию завершили 86 спортсменок.
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