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Галина Вишневская-Шепоренко квалифицировалась в олимпийскую гонку преследования

7 Февраля 2022 16:49
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Галина Вишневская-Шепоренко квалифицировалась в олимпийскую гонку преследования

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко в рамках Олимпийских игр-2022 завершила выступление в индивидуальной гонке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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На огневом рубеже она допустила только один промах (после каждого промаха добавляется штрафная минута к общему времени). В итоге биатлонистка финишировала на 44-ом месте. Это позволило ей квалифицироваться в гонку преследования, куда попадали 60 сильнейших в индивидуальной гонке.

Победу одержала немка Дених Херрман. Второе место у француженки Анаис Шевалье-Буше. Бронзовую медаль завоевала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

Всего дистанцию завершили 86 спортсменок.

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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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