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Галимжан Жанкуатов освобожден от должности руководителя аппарата Минэкологии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Июня 2023, 10:36
Галимжан Жанкуатов освобожден от должности руководителя аппарата Минэкологии Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии и природных ресурсов РК Жанкуатов Галимжан Жандосулы освобожден от должности руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК. Сайт https://primeminister.kz/kz Instagram https://instagram.com/primeministerkz Facebook https://www.facebook.com/Primeminister.Kaz

Галимжан Жанкуатов родился в 1982 году в г. Алматы.

Окончил Семипалатинский филиал университета «Кайнар».

Трудовую деятельность начал в 2001 году делопроизводителем крестьянского хозяйства «Катран».

В 2004-2006 гг. работал ведущим специалистом, главным специалистом департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

2006-2010 гг. — консультант-государственный ревизор, главный эксперт Юридического отдела Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан.

2010-2011 гг. — главный консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2011-2014 гг. — начальник управления государственных закупок департамента правового обеспечения и государственных закупок, заместитель директора Административного департамента, директор Юридического департамента Министерства образования и науки РК.

В 2014-2015 гг. работал в структуре Министерства обороны РК.

2015-2017 гг. — главный консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

2017-2019 гг. — директор Юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019-2020 гг. — заместитель директора, директор департамента юридической службы Министерства иностранных дел РК.

В 2020-2021 гг. — главный инспектор Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

Январь-февраль 2023 года - советника министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С 14 февраля по сегодняшний день занимал должность руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РК.


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