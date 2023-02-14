Галимжан Жанкуатов назначен руководителем аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приказом министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жанкуатов Галимжан Жандосулы назначен на должность руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает МИА «Казинформ».
Галимжан Жанкуатов родился в 1982 году в г. Алматы.
Окончил Семипалатинский филиал университета «Кайнар».
Трудовую деятельность начал в 2001 году делопроизводителем крестьянского хозяйства «Катран».
В 2004-2006 гг. работал ведущим специалистом, главным специалистом департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.
2006-2010 гг. — консультант-государственный ревизор, главный эксперт Юридического отдела Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан.
2010-2011 гг. — главный консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.
В 2011-2014 гг. — начальник управления государственных закупок департамента правового обеспечения и государственных закупок, заместитель директора Административного департамента, директор Юридического департамента Министерства образования и науки РК.
В 2014-2015 гг. работал в структуре Министерства обороны РК.
2015-2017 гг. — главный консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.
2017-2019 гг. — директор Юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
В 2019-2020 гг. — заместитель директора, директор департамента юридической службы Министерства иностранных дел РК.
В 2020-2021 гг. — главный инспектор Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.
С января 2023 года и по настоящее время занимал должность советника министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Ранее занимавший этот пост Абдикешов Алмат Жанболатович освобожден от должности.
Фото: primeminister.kz