Галымжан Тагаев назначен заместителем председателя Комитета казначейства РК

Приказом руководителя аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Тагаев Галымжан Бахтыбайулы назначен заместителем председателя Комитета казначейства Министерства финансов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Галымжан Тагаев родился в 1990 году в Южно-Казахстанской области. В 2011 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, по специальности «Юриспруденция», в 2013 году - Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов, специальность «Экономика», в 2014 году - Столичный университет Лондона, специальность «Магистр делового администрирования».

Трудовую деятельность начал с июля 2008 года в ТОО «АК АзияАудит» ассистентом аудитора, начальником договорно-правового отдела, заместителем генерального директора.

С 2013 года работал помощником председателя АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация», советником Частного Корпоративного университета «Самұрык-Қазына», главным менеджером АО «Национальный управляющий холдинг Байтерек», заместителем генерального директора ТОО «АкНұр-Строй», старшим менеджером Департамента контроля и мониторинга закупок АО ФНБ «Самрук-Қазына».

В системе казначейства работает с июня 2021 года. Работал на должностях руководителя Управления Комитета казначейства, заместителя руководителя департамента казначейства по Алматинской области и заместителя руководителя департамента казначейства по городу Алматы.