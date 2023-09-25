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    17:10, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Галымжан Тагаев назначен заместителем председателя Комитета казначейства РК

    Галымжан Тагаев назначен заместителем председателя Комитета казначейства РК
    Фото: пресс-служба Комитета казначейства РК.

    Приказом руководителя аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Тагаев Галымжан Бахтыбайулы назначен заместителем председателя Комитета казначейства Министерства финансов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Галымжан Тагаев родился в 1990 году в Южно-Казахстанской области. В 2011 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, по специальности «Юриспруденция», в 2013 году - Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов, специальность «Экономика», в 2014 году - Столичный университет Лондона, специальность «Магистр делового администрирования».

    Трудовую деятельность начал с июля 2008 года в ТОО «АК АзияАудит» ассистентом аудитора, начальником договорно-правового отдела, заместителем генерального директора.

    С 2013 года работал помощником председателя АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация», советником Частного Корпоративного университета «Самұрык-Қазына», главным менеджером АО «Национальный управляющий холдинг Байтерек», заместителем генерального директора ТОО «АкНұр-Строй», старшим менеджером Департамента контроля и мониторинга закупок АО ФНБ «Самрук-Қазына».

    В системе казначейства работает с июня 2021 года. Работал на должностях руководителя Управления Комитета казначейства, заместителя руководителя департамента казначейства по Алматинской области и заместителя руководителя департамента казначейства по городу Алматы.

    Теги:
    Назначения Минфин РК
    Автор
    Ринат Дусумов
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