РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:31, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Галым Исаков назначен руководителем управления энергетики и ЖКХ Жамбылской области

    пресс-служба акима Жамбылской области
    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

    Назначен новый руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, распоряжением главы региона руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области назначен Исаков Галым Исабаевич.

    35-летний Галым Исаков окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию, Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати по специальностям «производства строительных материалов, изделий и конструкций», «строительство», «финансы».

    Трудовую деятельность начал в 2013 году инженером отдела строительства управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

    В разные годы работал главным специалистом отдела строительства, проектных работ, строительства и проектных работ управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области, главным специалистом, руководителем отдела водоснабжения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области.

    С мая месяца 2022 года занимал должность заместителя руководителя управления строительства акимата Жамбылской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Назначения Жамбылская область ЖКХ
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!