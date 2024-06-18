Галым Исаков назначен руководителем управления энергетики и ЖКХ Жамбылской области

Назначен новый руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, распоряжением главы региона руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области назначен Исаков Галым Исабаевич.

35-летний Галым Исаков окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию, Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати по специальностям «производства строительных материалов, изделий и конструкций», «строительство», «финансы».

Трудовую деятельность начал в 2013 году инженером отдела строительства управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

В разные годы работал главным специалистом отдела строительства, проектных работ, строительства и проектных работ управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области, главным специалистом, руководителем отдела водоснабжения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области.

С мая месяца 2022 года занимал должность заместителя руководителя управления строительства акимата Жамбылской области.