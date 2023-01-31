Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Галидулла Азидуллин назначен вице-министром экологии и природных ресурсов

31 Января 2023, 15:05
Галидулла Азидуллин назначен вице-министром экологии и природных ресурсов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Азидуллин Галидулла Азидоллаевич назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Галидулла Азидуллин родился в 1981 году в Атырауской области.

Окончил Атырауский государственный университет им. Х.Досмухамедова, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2002 году и.о. главного специалиста отдела госконтроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.

В 2003-2008 гг. — главный специалист; начальник отдела государственного контроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.

В 2008 году работал заместителем директора Атырауского филиала АО «СК Алатау».

В 2009-2020 гг. занимал руководящие должности в структуре Комитета по водным ресурсам.

В 2020-2022 гг. — руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, г. Атырау.

С декабря 2022 года по настоящее время являлся руководителем Иртышской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.


Фото: primeminister.kz

Новости по теме
Молдир Абдуалиева назначена руководителем пресс-службы Министерства культуры и спорта РК
Экс-министр экологии Сериккали Брекешев получил новую должность
Всемирный банк назначил нового постоянного представителя в Казахстане
Теги:
Читайте также
Молдир Абдуалиева назначена руководителем пресс-службы Министерства культуры и спорта РК
Куаныш Кудайбергенов и Даулетжан Хасанов назначены заместителями председателя правления КМГ
Экс-министр экологии Сериккали Брекешев получил новую должность
Всемирный банк назначил нового постоянного представителя в Казахстане
Новых руководителей управлений и территориального департамента назначили в Павлодарской области
На поиски очагов пожара на побережье Каспия в Атырау отправили вертолет
Гульнафис Айшуакова назначена заместителем акима Жылыойского района Атырауской области
Нуркен Шарбиев назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК
Новости партнеров
Популярное
1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
3 345 офицеров запаса призовут на воинскую службу в этом году в Казахстане
4 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
5 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах

Лента новостей