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    15:15, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Галатскую башню в Стамбуле закрыли для посещений

    Галатскую башню в Стамбуле закрыли для посещений
    Фото: aa.com.tr

    Галатская башня, одна из самых известных достопримечательностей в европейской части Стамбула, закрыта для посещений сроком на один месяц, начиная с 23 февраля. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на агентство Анадолу.

    Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции, восьмой этаж башни был закрыт для посетителей в ноябре 2023 года из-за ремонтных работ на крыше здания. Нынешние работы будут проводиться с целью обеспечения сейсмостойкости здания. Кроме того, предусматривается реставрация фасада башни.

    В ходе реставрационных работ будет учитываться наличие около 400 гнезд перелетных птиц на главных стенах башни. Все работы будут проводиться с учетом птичьих гнезд и сезона миграции стрижей.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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