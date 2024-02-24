Галатскую башню в Стамбуле закрыли для посещений

Галатская башня, одна из самых известных достопримечательностей в европейской части Стамбула, закрыта для посещений сроком на один месяц, начиная с 23 февраля. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на агентство Анадолу.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции, восьмой этаж башни был закрыт для посетителей в ноябре 2023 года из-за ремонтных работ на крыше здания. Нынешние работы будут проводиться с целью обеспечения сейсмостойкости здания. Кроме того, предусматривается реставрация фасада башни.

В ходе реставрационных работ будет учитываться наличие около 400 гнезд перелетных птиц на главных стенах башни. Все работы будут проводиться с учетом птичьих гнезд и сезона миграции стрижей.