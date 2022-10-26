Гала-концертом завершили празднование Дня Республики в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Гала-концертом и красочным фейерверком завершили сегодня празднование Дня Республики в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау гала-концерт на площади имени Султана Бейбарыса стал завершающим аккордом в череде праздничных мероприятий в честь Дня Республики. На открытой площадке со своими лучшими песнями выступили артисты Атырауской областной филармонии имени Н. Жантурина. А также звезды казахстанской эстрады Айдана Меденова, Серик Ибрагимов, группа «Орда». Ведущими гала-концерта на главной площади Атырау стали Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек.

Гала-концерт, зрителями которого стали тысячи атыраусцев и гостей региона, завершился праздничным салютом.