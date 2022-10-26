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Гала-концертом завершили празднование Дня Республики в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Октября 2022, 01:41
Гала-концертом завершили празднование Дня Республики в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Гала-концертом и красочным фейерверком завершили сегодня празднование Дня Республики в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау гала-концерт на площади имени Султана Бейбарыса стал завершающим аккордом в череде праздничных мероприятий в честь Дня Республики. На открытой площадке со своими лучшими песнями выступили артисты Атырауской областной филармонии имени Н. Жантурина. А также звезды казахстанской эстрады Айдана Меденова, Серик Ибрагимов, группа «Орда». Ведущими гала-концерта на главной площади Атырау стали Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек.

Гала-концерт, зрителями которого стали тысячи атыраусцев и гостей региона, завершился праздничным салютом.

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Атырауская область   Культура   Дата   Общество   Атырау   День Республики  
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