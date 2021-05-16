Гала-балеты пройдут на сцене столичного театра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксклюзивные, разнообразные авторские программы Гала-балетов Народной артистки России художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратовой пройдут 16 и 18 мая на сцене Большого зала столичного театра. Публика сможет оценить ряд значимых дебютов талантливых артистов в ярких номерах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Так, солист балетной труппы, лауреат премии знаменитого хореографического конкурса IBBC Далер Запаров впервые выйдет на сцену в дуэте из балета «Кармен» на музыку Ж. Бизе, в хореографии легендарного балетмейстера ХХ века Р. Пети. Его партнершей в этот вечер станет Заслуженный деятель Казахстана Гаухар Усина. Напомним, что прославленный хореограф Ролан Пети поставил этот дуэт для своей супруги, известной балерины Зизи Жанмер. Основной темой номера является проявление страстной любви пылкой Кармен и мужественного Дона Хозе.

Еще одним открытием программы станет дебют Анастасии Заклинской. У солистки «Астана Опера», выпускницы Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, 2013 год (класс профессора Людмилы Ковалевой) состоится первое выступление в знаменитом Седьмом вальсе из балета М. Фокина «Шопениана» на музыку Ф. Шопена. Пару ей составит ведущий солист «Астана Опера» много лет проработавший в Баварском национальном театре, лауреат международных конкурсов Олжас Тарланов.

Блистательный Седьмой вальс Шопена, оркестрованный А. Глазуновым по просьбе М. Фокина, - центр дивертисмента, рассказывающий о несравненной, романтической, поэтичной, полетной и неуловимой Сильфиде. Сам балет «Шопениана», представленный в начале прошлого века в Париже, — изящная стилизация на романтическую тему, но именно Седьмой вальс Шопена придает всей программе гала светлую легкость и постепенно настраивает зрителя на второе отделение, в котором будет представлен Акт теней из балета «Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа.

Его исполнят Заслуженные деятели Казахстана прима и премьер театра Айгерим Бекетаева и Бахтияр Адамжан вместе с артистами балета. Акт теней в «Баядерке» еще называют «балет в балете». Всегда вызывает аплодисменты зрителей особая иллюзорность этого танца: четкие линии, синхронность движений балерин. Красота хореографии даже не требует сценического оформления и очень часто этот номер исполняется как отдельное цельное полотно. Ведущая солистка балета Айгерим Бекетаева блистательно передает полную гамму эмоций своей героини – Никии. А ведущий солист балета Бахтияр Адамжан неподражаем в партии Солора. Фейерверк из разнообразных фрагментов классических, неоклассических и современных постановок создадут на сцене Заслуженный деятель Казахстана Анель Рустемова, Заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев, Арман Уразов, Шугыла Адепхан, Аделина Тулепова, Жанибек Ахмедиев, Нурай Нурсафина, Диас Курмангазы, Жансерик Ахметов, Назира Заетова, Куат Карибаев и многие другие.

Начало концертов 16 мая в 18:00, 18 мая в 19:00.