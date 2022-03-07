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    19:45, 06 Март 2022 | GMT +6

    Гафур Гульфия: Ювенальная полиция – не карательный орган

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Майор полиции Гульфия Гафур работает в должности старшего инспектора по организации деятельности участковых инспекторов полиции отделения участковых инспекторов полиции местной полицейской службы Управления полиции района Есиль Департамента полиции г.Нур-Султан. В преддверии празднования Международного женского дня Гульфия Айваровна рассказала о специфике своей работы и рассказала о рассказала о защите прав детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    Гульфия Гафур - уроженка г.Узунколь Теректинского района Западно-Казахстанской области. В 2007 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист». В 2008 году начала служебную деятельность с должности участкового инспектора по делам несовершеннолетних отделения полиции № 13 отдела общественной безопасности УВД района «Алматы» ДВД г. Астана. В период службы с 2008 по 2017 г. в производстве Гульфии Айваровны были абсолютно все возможные проявления подростковой преступности, в числе которых встречались факты вымогательства, избиений, употребления наркотиков и прочих преступлений, а также множество ситуаций, где дети «воспитывались» в неблагополучных семьях.

    Изучая каждое дело, каждую семью, каждую ситуацию – наряду с профессиональными качествами мы должны быть психологами. Работая в службе, где дело касается ребенка – невозможно быть равнодушным и хладнокровным, все пропускаешь через свое сердце. Дети ни в чем не виноваты, и мы обязаны защищать их права и интересы»,- отметила майор полиции Гульфия Айваровна.

    Как сказал Президент Токаев: «Сохранение стабильности государства и единства общества является главной задачей. В такие моменты многое зависит от профессионального уровня полицейских, духа патриотизма и самоотверженности». Именно такими принципами, мы полицейские, независимо от пола, возраста, направленности службы должны нести службу», - отметила наша героиня.

    В преддверии празднования Международного женского дня майор полиции Гафур Гульфия Айваровна сердечно поздравляет женскую половину человечества и искренне желает благополучия каждому дому, женского счастья каждой женщине, счастливого детства каждому ребенку.


    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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