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Гаджеты пытались передать во флаконе геля в акмолинскую колонию

17 Ноября 2021 07:52
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Гаджеты пытались передать во флаконе геля в акмолинскую колонию

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в бандероли для осужденного обнаружен целый арсенал комплектующих для гаджетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, в учреждение максимальной безопасности акмолинской УИС в адрес 28-летнего заключенного, отбывающего срок наказания за особо тяжкое преступление, пришла бандероль из южного региона республики.

«Бывший сослуживец хотел порадовать однополчанина, передав его любимый гель для бритья. Однако оперативники колонии отрабатывали эту информацию, поэтому бандероль с «сюрпризом» уже ждали. Во время досмотра, в металлическом флаконе из-под геля для бритья были обнаружены мастерски спрятанные запрещенные предметы – два сотовых телефона, пять сим-карт разных операторов сотовой связи, четыре флешки с адаптерами и два USB-кабеля», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

По данному факту собран необходимый материал и направлен для принятия процессуального решения в территориальный РОП.


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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Оксана Матасова

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