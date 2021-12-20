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Габриэль Борич стал самым молодым президентом в истории Чили

20 Декабря 2021 16:16
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Габриэль Борич стал самым молодым президентом в истории Чили

САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ - Габриэль Борич стал самым молодым президентом в истории Чили. За 35-летнего кандидата от левой коалиции «Одобряю достоинство» во втором туре президентских выборов проголосовали 55,87% избирателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Одним из главных предвыборных обещаний Борича, который пришёл в политику из студенческих движений, стала борьба социальным неравенством. Он предлагает ввести налог на роскошь и отказаться от системы частных пенсионных фондов.

«Я ощущаю себя, так же как и наш проект, наследниками долгого исторического пути, по которому шли те, кто боролся за справедливость, расширение демократии, защиту прав человека, защиту свобод. Эту большую семью я хочу вновь увидеть вместе, так как на этой сцене начинается новый исторический цикл», — заявил Габриэль Борич.

Соперник Борича ультраконсервативный политик Хосе Антонио Каст, которого поддержала коалиция правых партий и правящий правоцентристский альянс «Чили, вперед!», получил менее 45% голосов.

Выборы в Чили прошли на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и высокого уровня социальной напряженности, которая вылилась в протесты и беспорядки, а также обострения конфликта между правительством и радикально настроенными группировками индейцев мапуче.


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