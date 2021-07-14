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Габит Сыздыкбеков назначен первым замруководителя Канцелярии Премьер-Министра РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Июля 2021, 19:25
Габит Сыздыкбеков назначен первым замруководителя Канцелярии Премьер-Министра РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен первым заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности атташе Службы государственного протокола МИД РК.

В 2005-2006 гг. — третий секретарь Службы госпротокола МИД РК; третий секретарь Департамента Европы и Америки МИД РК.

В 2006-2007 гг. — третий секретарь; второй секретарь пресс-службы Канцелярии МИД РК.

В 2007-2011 гг. занимал различные должности в Аппарате Сената Парламента РК.

В 2011-2012 гг. — начальник управления департамента Азии и Африки МИД РК.

В 2012-2017 гг. — советник Посольства Республики Казахстан во Французской Республике.

В августе 2017 года являлся советником департамента администрации и контроля МИД РК.

В 2017-2019 гг. — советник председателя Сената Парламента РК; заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК.

С мая по сентябрь 2019 года — посол по особым поручениям МИД РК.

С сентября 2019 г. по настоящее время являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия.


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