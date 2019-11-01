Габит Койшыбаев назначен послом Казахстана в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Габит Койшыбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства Койшыбаев Габит Бейбутович назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, говорится в сообщении на официальном сайте Президента РК.

Габит Бейбутович Койшыбаев родился 12 марта 1972 года в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби (1994 г.), дипломатическую академию МИД РК (1999 г.).

Трудовую деятельность начал в 1994 году в Центральном аппарате МИД РК. В том же году был направлен в длительную командировку в паспортно-визовую службу Казахстана в Урумчи (КНР).

В 1999-2007 годах занимал различные дипломатические должности в Паспортно-визовой службе Казахстана в Урумчи (КНР), Посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике. В 2007-2009 годах занимал ряд ответственных должностей в Департаменте Азии и Африки МИД РК.

В 2009-2011 годах работал советником, советником-посланником Посольства Казахстана в Китае, в 2011-2014 годах - генеральным консулом Казахстана в Шанхае (КНР). В 2014-2016 годах занимал должности заместителя директора Департамента консульской службы МИД РК, заместителя директора Департамента общеазиатского сотрудничества.

До назначения на должность посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике занимал должность заместителя заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника II класса. Владеет китайским и английским языками.

Фото: mfa.gov.kz