Габидулла Оспанкулов получил должность в аппарате Правительства РК

Постановлением Правительства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы назначен первым заместителем руководителя аппарата Правительства Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Габидулла Оспанкулов родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстанско-Российский университет, Университет Бирмингема (Великобритания) по программе «Болашак».

В разные годы работал в Парламенте, Администрации Президента, акимате Экибастуза, Министерстве образования и науки.

С 2013 г. по 2017 г. возглавлял Комитет по делам молодежи, был директором департамента молодежной политики МОН, работал в Министерстве по делам религий и гражданского общества.

С октября 2017 года по август 2019 года занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области.

С августа по декабрь 2019 года - секретарь партии Nur Otan.

2019 - 2020 гг. - вице-министр информации и общественного развития.

В декабре 2022 года Габидулла Оспанкулов был назначен на должность заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента.