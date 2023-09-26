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    12:34, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Габидулла Оспанкулов получил должность в аппарате Правительства РК

    Габидулла Оспанкулов
    Фото: пресс-служба Премьер-Министра РК.

    Постановлением Правительства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы назначен первым заместителем руководителя аппарата Правительства Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Габидулла Оспанкулов родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстанско-Российский университет, Университет Бирмингема (Великобритания) по программе «Болашак».

    В разные годы работал в Парламенте, Администрации Президента, акимате Экибастуза, Министерстве образования и науки.

    С 2013 г. по 2017 г. возглавлял Комитет по делам молодежи, был директором департамента молодежной политики МОН, работал в Министерстве по делам религий и гражданского общества.

    С октября 2017 года по август 2019 года занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области.

    С августа по декабрь 2019 года - секретарь партии Nur Otan.

    2019 - 2020 гг. - вице-министр информации и общественного развития.

    В декабре 2022 года Габидулла Оспанкулов был назначен на должность заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента.

    Теги:
    Назначения Правительство
    Автор
    Ринат Дусумов
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