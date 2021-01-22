Габидулла Абдрахимов назначен вице-министром культуры и спорта РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Габидулла Абдрахимов родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в Немецкой высшей школе государственного управления по программе «Болашак», магистр государственного администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1996 году стажером-преподавателем в Казахском государственном аграрном университете. С 1999 по 2008 годы занимал различные должности в структуре Агентства РК по делам государственной службы. В 2008-2012 годы — руководитель Канцелярии Премьер-Министра РК. В 2012-2013 годы — председатель Агентства РК по защите конкуренции. В 2013-2015 годы — заместитель руководителя Администрации Президента РК. В 2015-2017 годы — аким города Шымкента. В 2017-2018 годы — секретарь партии «Nur Otan». В 2018-2019 годы — аким г. Шымкента. С ноября 2019 года по настоящее время занимал должность советника Премьер-Министра РК.



Ранее сообщалось , что Постановлением Правительства РК Бисакаев Уркен Сериккалиевич освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению.



