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    19:05, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Габидулла Абдрахимов назначен вице-министром культуры и спорта РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Габидулла Абдрахимов родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в Немецкой высшей школе государственного управления по программе «Болашак», магистр государственного администрирования.

    Трудовую деятельность начал в 1996 году стажером-преподавателем в Казахском государственном аграрном университете. С 1999 по 2008 годы занимал различные должности в структуре Агентства РК по делам государственной службы. В 2008-2012 годы — руководитель Канцелярии Премьер-Министра РК. В 2012-2013 годы — председатель Агентства РК по защите конкуренции. В 2013-2015 годы — заместитель руководителя Администрации Президента РК. В 2015-2017 годы — аким города Шымкента. В 2017-2018 годы — секретарь партии «Nur Otan». В 2018-2019 годы — аким г. Шымкента. С ноября 2019 года по настоящее время занимал должность советника Премьер-Министра РК.


    Ранее сообщалось, что Постановлением Правительства РК Бисакаев Уркен Сериккалиевич освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению.


    Теги:
    Правительство Спорт Культура Правительство РК Минкультуры Назначения Другие государственные органы Главная
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