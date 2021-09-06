Футзальный клуб «Каспий» появился в Казахстане

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области создан новый футзальный клуб МФК «Каспий». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

«Дорогие любители футзала, мы – Мангистауский футзальный клуб «Каспий», рады вам сообщить о начале нашего большого проекта. Наша цель – достижение высот в чемпионате Казахстана и развитие футзала в регионах Мангистауской области!

На нашем логотипе изображён маяк – символ нашего города, который укажет нам правильный вектор развития. Маяк размещён в круге, который является не только символом движения, динамизма и силы, а также символизирует – мяч», – пишет пресс-служба актауского клуба.



