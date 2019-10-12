Футзальный «Кайрат» вышел в элитный раунд Лиги чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче основного раунда Лиги Чемпионов алматинский «Кайрат» сыграл с венгерским клубом «Береттьоуйфалу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав «Кайрата» выглядел следующим образом: Игита, Ранжел, Джон Леннон, Диего, Тайеби — Дуду, Габриэл, Нургожин, Эдсон, Есенаманов, Дуглас Жуниор, Оразов, Луизиньо, Акбаликов.

Казахстанскому клубу для выхода в элитный раунд нужна была победу над хозяевами турнира в квартете, и они добились ее без особых проблем. Уже в первом тайме в воротах Давида Мезея побывали два гола, их провели Луизиньо и Габриэл. После перерыва ничего существенно не изменилось. 3:0 — победа «Кайрата».

Таким образом, после поражений от российского КПСР (0:3) и испанского «Эль-Посо» (2:3) алматинцы набрали три очка и заняли третье место, выйдя благодаря этому в элитный раунд турнира.

«Береттьоуйфалу» (Береттьоуйфалу, Венгрия) — «Кайрат» (Алматы, Казахстан) 0:3 (0:2)

Голы: Луизиньо 4 (0:1), Габриэл 14 (0:2), Луизиньо 23 (0:3).