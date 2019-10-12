-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:36
-
-
вчера 23:18
-
-
-
вчера 22:53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Футзальный «Кайрат» вышел в элитный раунд Лиги чемпионов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В заключительном матче основного раунда Лиги Чемпионов алматинский «Кайрат» сыграл с венгерским клубом «Береттьоуйфалу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Состав «Кайрата» выглядел следующим образом: Игита, Ранжел, Джон Леннон, Диего, Тайеби — Дуду, Габриэл, Нургожин, Эдсон, Есенаманов, Дуглас Жуниор, Оразов, Луизиньо, Акбаликов.
Казахстанскому клубу для выхода в элитный раунд нужна была победу над хозяевами турнира в квартете, и они добились ее без особых проблем. Уже в первом тайме в воротах Давида Мезея побывали два гола, их провели Луизиньо и Габриэл. После перерыва ничего существенно не изменилось. 3:0 — победа «Кайрата».
Таким образом, после поражений от российского КПСР (0:3) и испанского «Эль-Посо» (2:3) алматинцы набрали три очка и заняли третье место, выйдя благодаря этому в элитный раунд турнира.
«Береттьоуйфалу» (Береттьоуйфалу, Венгрия) — «Кайрат» (Алматы, Казахстан) 0:3 (0:2)
Голы: Луизиньо 4 (0:1), Габриэл 14 (0:2), Луизиньо 23 (0:3).
- «Дарабоз – 2019»: скачки по аламан байге пройдут в Атырау
- «Барыс» одержал четвертую победу подряд и вернул лидерство в дивизионе КХЛ
- Мэр Таллина посетил тренировку таеквондистов в Нур-Султане
- Руководство футбольной команды «Кыран» предупредили за невыполнение условий договора
- Международная федерация хоккея IIHF представила медали Молодежного чемпионата мира-2020
- Турнир по кокпару памяти заслуженного тренера РК Наби Момынова проходит в Таразе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана