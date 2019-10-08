Футзальный «Кайрат» стартовал с поражения в Лиге чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский футзальный клуб «Кайрат» уступил в первом матче основного раунда Лиги чемпионов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наша команда встречалась с российским КПРФ. Данный матч завершился со счетом 0:3 в пользу соперников. Голами отметились Сими Салотти, Владимир Разуманов, Янар Асадов.

Добавим, что следующую игру «Кайрат» проведет 9 октября против «Эль-Посо» (Испания). Также в группе 4 играет клуб «Береттьоуйфалу» (Венгрия).