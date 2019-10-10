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Футзальный «Кайрат» проиграл во втором матче Лиги чемпионов

10 Октября 2019 06:10
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Футзальный «Кайрат» проиграл во втором матче Лиги чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский футзальный клуб «Кайрат» проиграл во втором матче в рамках основного раунда Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Против нашей команды сыграл испанский «Эль-Посо». Судьбу встречи решил один мяч – «Кайрат» уступил со счетом 2:3.

Днем ранее клуб из Алматы проиграл российскому КПРФ.

Свой матч проиграл и другая команда из Казахстана «Аят». Игра с «Барселоной» завершилась со счетом 1:7. При этом ранее «Аят» одержал победу над «Витисом».

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Ключевые слова: Спорт,
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