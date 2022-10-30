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    13:00, 30 Октябрь 2022 | GMT +6

    Футзальный «Аят» вылетел из Лиги чемпионов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Третий матч основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу между «Аятом» и «Пулой» завершился победой хорватов со счетом – 2:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    «Пула» (Хорватия) – «Аят» – 5:2

    Голы: Байсел 12, Грбич 14, Миланович 17, Моравак 19, 25 – Валиуллин 18, Леандро 23

    «Пула»: Миланович (В), Осредкар, Матая (К), Байсел, Вукмир – Лорбер (В), Моравак, Моравак, Грбич, Хасанбашич, Дифонзо, Лолич, Прелшеч

    Главный тренер: Нияз Мулахметович

    «Аят»: Гомес да Сильва (В), Валиуллин, Луан Марсело, Абдуманапулы, Леандерсон – Умирзахов (В), Лопатюк (К), Леандро, Булдин, Розенский, Марахов, Турегазин, Ауезов, Рындин;

    Главный тренер: Канат Танакпаев.

    29 октября, 2022 – 22:00. Хорватия, Макарска, «Таун Спортс Центр».

    По итогам этого матча «Аят» занял последнее место в группе с 1 набранным очком и завершает выступление в Лиге чемпионов.


    Фото: kazfootball.kz




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