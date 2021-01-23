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    03:33, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Футзальные «Кайрат» и «Актобе» узнали новых соперников в Лиге Чемпионов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу. Алматинский «Кайрат» сыграет с румынским «Юнайтед Галац» из города Галац. «Актобе» выпала встреча со словенским «Добовцем» из поселка Добовец-при-Поникве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Согласно регламенту соревнований, 1/8 финала пройдет в формате одиночных матчей.

    Примечательно, что обе казахстанские команды сыграют в родных стенах. Даты игр будут определены позже, но известно, что они состоятся с 16 по 21 февраля текущего года.

    Что касается четвертьфиналов, полуфиналов и финала, то планируется, что они пройдут весной в единой локации.


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