Футзал: «Кайрат» и «Атырау» сыграют первые матчи в основном раунде Лиги чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 октября «Кайрат» и «Атырау» сыграют свои первые матчи в основном раунде футзальной Лиги чемпионов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Кайрат» встретится с чешским клубом «Пльзень», а «Атырау» будет противостоять словенский «Добовец». Первый матч начнется в 21:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazaqstan», а второй матч в 00:00 в прямом эфире покажет телеканал «Qazsport».

В группе с «Кайратом» также выступают российская «Тюмень» и итальянский «Пезаро», а соперниками «Атырау» по группе, помимо «Добовца», являются португальский «Спортинг» и французский «Аньер Вильнев 92». Из каждой группы по три команды попадут в элитный раунд.В прошлом сезоне Лиги чемпионов Казахстан представляли «Кайрат» и «Актобе». «Актобе» в 1/8 финала проиграл «Добовцу» (1:2), а «Кайрат» дошел до полуфинала, где уступил испанской «Барселоне» (2:3).