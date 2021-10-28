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    19:24, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Футзал: «Кайрат» и «Атырау» сыграют первые матчи в основном раунде Лиги чемпионов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 октября «Кайрат» и «Атырау» сыграют свои первые матчи в основном раунде футзальной Лиги чемпионов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Кайрат» встретится с чешским клубом «Пльзень», а «Атырау» будет противостоять словенский «Добовец». Первый матч начнется в 21:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazaqstan», а второй матч в 00:00 в прямом эфире покажет телеканал «Qazsport».

    В группе с «Кайратом» также выступают российская «Тюмень» и итальянский «Пезаро», а соперниками «Атырау» по группе, помимо «Добовца», являются португальский «Спортинг» и французский «Аньер Вильнев 92». Из каждой группы по три команды попадут в элитный раунд.
    В прошлом сезоне Лиги чемпионов Казахстан представляли «Кайрат» и «Актобе». «Актобе» в 1/8 финала проиграл «Добовцу» (1:2), а «Кайрат» дошел до полуфинала, где уступил испанской «Барселоне» (2:3).
    Теги:
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