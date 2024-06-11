Футбольную академию «Атлетико Мадрид» создадут в Талгаре

Глава государства принял президента футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Энрике Сересо Торреса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект по открытию в нашей стране футбольной академии «Атлетико Мадрид».



Отметив, что испанский клуб пользуется всемирной известностью, Президент Казахстана поблагодарил Энрике Сересо Торреса за готовность поделиться опытом и поддержать данный вид спорта в нашей стране.

Как подчеркнул Глава государства, в Казахстане особое внимание уделяется развитию футбола. В настоящее время в спортивных школах и секциях занимаются около 40 тысяч детей, совершенствуется инфраструктура, строятся новые стадионы.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство готово всесторонне поддержать данную инициативу, направленную на развитие футбола.

Энрике Сересо Торрес рассказал, что сегодня академии «Атлетико Мадрид» действуют во многих странах мира.

Фото: Акорда

Для того, чтобы юные таланты заиграли в лучших футбольных лигах мира, в академии особое внимание уделяется внедрению передового опыта и повышению квалификации тренеров и наставников.



Футбольная академия «Атлетико Мадрид» будет создана на базе Олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области.



Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба «Атлетико Мадрид».

Фото: Акорда

Напомним, «Атлетико Мадрид» — один из самых титулованных профессиональных футбольных клубов Испании, основан 26 апреля 1903 года.