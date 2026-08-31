Футбольного арбитра бессрочно отстранили в Казахстане из-за возможного давления

Казахстанская федерация футбола (КФФ) сообщила о бессрочном отстранении одного из арбитров от участия в футбольных соревнованиях. Решение принято на фоне информации о возможной попытке неправомерного воздействия на судью со стороны отдельных представителей футбольных клубов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В заявлении сказано, что Казахстанская федерация футбола располагает сведениями о возможных попытках отдельных представителей футбольных клубов неправомерно воздействовать на работу арбитров с целью получения конкурентного преимущества.

— В распоряжении КФФ имеются сведения о возможной попытке оказания неправомерного воздействия на одного из арбитров. По итогам рассмотрения имеющейся информации и обстоятельств КФФ приняла решение о бессрочном отстранении данного арбитра от участия в футбольных соревнованиях. Имя арбитра на данном этапе не раскрывается. КФФ продолжает сбор и анализ информации о возможных попытках давления, предложениях материального вознаграждения и других формах неправомерного воздействия на участников футбольных соревнований, — сказано в заявлении Казахстанской федерации футбола.

В КФФ заявили, что придерживаются принципа нулевой терпимости к любым попыткам манипулирования спортивными результатами.

— Давление на арбитров, предложения или передача денежных средств, а также иные формы вмешательства в ход матчей являются недопустимыми независимо от статуса и принадлежности лиц, которые могут быть к этому причастны. Все поступающие сведения будут тщательно проверяться. В случае подтверждения соответствующих фактов КФФ будет принимать предусмотренные регламентами и законодательством Республики Казахстан меры и взаимодействовать с компетентными государственными органами в пределах своей компетенции, — сообщили в КФФ.

Также в Федерации предлагают совершенствовать законодательство Казахстана, чтобы усилить ответственность за наиболее серьезные формы манипулирования спортивными соревнованиями, включая рассмотрение вопроса об усилении уголовно-правовых последствий за такие нарушения.

Ранее Kazinform сообщал, что казахстанские футбольные судьи получили назначения на матчи турниров УЕФА.