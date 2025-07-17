Футбольный клуб «Кызылжар» столкнулся с финансовыми трудностями?

В социальных сетях распространилась информация о том, что футболисты второй день подряд отказываются от тренировок.

Пресс-служба клуба дала по этому поводу разъяснение.

— Из-за того, что договор о финансировании между заказчиком и футбольным клубом «Кызылжар» не был заключён своевременно, заработная плата за январь–февраль 2025 года не была выплачена. Эта ситуация возникла не по вине клуба, а по вине заказчика. В настоящее время вопрос решён, и в ближайшее время все задолженности планируется полностью погасить, — говорится в ответе.

Также задерживается зарплата за июнь.