Футбольный клуб «Кызылжар» столкнулся с финансовыми трудностями?
У футбольного клуба «Кызылжар» из Петропавловска имеются задолженности перед игроками и тренерским штабом, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях распространилась информация о том, что футболисты второй день подряд отказываются от тренировок.
Пресс-служба клуба дала по этому поводу разъяснение.
— Из-за того, что договор о финансировании между заказчиком и футбольным клубом «Кызылжар» не был заключён своевременно, заработная плата за январь–февраль 2025 года не была выплачена. Эта ситуация возникла не по вине клуба, а по вине заказчика. В настоящее время вопрос решён, и в ближайшее время все задолженности планируется полностью погасить, — говорится в ответе.
Также задерживается зарплата за июнь.
— Задержка произошла из-за несвоевременной обработки документов со стороны заказчика. Призываем не доверять информации, распространяемой отдельными заинтересованными лицами и аффилированными ресурсами с целью дискредитации клуба. Футбольный клуб «Кызылжар» и его руководство принимают все необходимые меры для защиты интересов игроков, сотрудников и болельщиков, — добавили в пресс-службе.