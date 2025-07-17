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    12:21, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Футбольный клуб «Кызылжар» столкнулся с финансовыми трудностями?

    У футбольного клуба «Кызылжар» из Петропавловска имеются задолженности перед игроками и тренерским штабом, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    кызылжар
    Фото: ФК Кызылжар

    В социальных сетях распространилась информация о том, что футболисты второй день подряд отказываются от тренировок.

    Пресс-служба клуба дала по этому поводу разъяснение.

    — Из-за того, что договор о финансировании между заказчиком и футбольным клубом «Кызылжар» не был заключён своевременно, заработная плата за январь–февраль 2025 года не была выплачена. Эта ситуация возникла не по вине клуба, а по вине заказчика. В настоящее время вопрос решён, и в ближайшее время все задолженности планируется полностью погасить, — говорится в ответе.

    Также задерживается зарплата за июнь.

    — Задержка произошла из-за несвоевременной обработки документов со стороны заказчика. Призываем не доверять информации, распространяемой отдельными заинтересованными лицами и аффилированными ресурсами с целью дискредитации клуба. Футбольный клуб «Кызылжар» и его руководство принимают все необходимые меры для защиты интересов игроков, сотрудников и болельщиков, — добавили в пресс-службе.

    Теги:
    Спорт Футбол Петропавловск
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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