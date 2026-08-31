Футбольный клуб «Кайсар» остался без главного тренера

Сегодня главный тренер футбольного клуба «Кайсар» Кызылординской области Андрей Ферапонтов покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба клуба, передает корреспондент Kazinform.

Он приступил к работе в качестве главного тренера местного футбольного клуба в ноябре 2025 года.

Ранее Андрей Ферапонтов начал свою работу на должности главного тренера в футбольном клубе «Мактаарал», а затем продолжил ее в команде «Окжетпес». Также он работал в тренерских штабах команд «Актобе», «Ордабасы», «Кайрат» и белорусского клуба «Рух».

Согласно информации, заявление об уходе с должности он подал вчера после домашнего поражения от кокшетауского «Окжетпеса».

Напомним, ранее болельщики, недовольные темпом выступления «Кайсара», требовали от главного тренера освободить занимаемую должность.

Информация о возможной смене главного тренера клуба была опубликована в республиканских средствах массовой информации, однако пресс-служба клуба заявила, что переговоры ни с одним тренером не ведутся.

Ранее сообщалось, что назначены и. о. старших тренеров в юниорские сборные Казахстана по футболу.