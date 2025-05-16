Футбольный клуб и 2 спортивных объекта в Атырауской области возвращены в госсобственность

По словам исполняющего обязанности руководителя управления Нурбола Сыдыкова, данная мера реализуется в соответствии с поручением Президента о развитии спортивной инфраструктуры.

Фото: управление физической культуры, спорта и туризма Атырауской области

— Возвращены в госсобственность физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовая арена и ТОО «Областная футбольная команда «Атырау», ранее находившиеся в доверительном управлении. Это изменение направлено на повышение прозрачности и эффективности спортивной сферы региона, а также на улучшение качества услуг спортивных объектов. После перехода под государственный контроль начнётся планомерная работа по обновлению материально-технической базы и повышению качества услуг, — отметил Нурбол Сыдыков.

Фото: управление физической культуры, спорта и туризма Атырауской области

Он также сообщил, что на возвращённых государству спортивных объектах продолжат стабильно функционировать бесплатные кружки и спортивные секции для детей и подростков. В настоящее время начаты работы по возвращению в госсобственность центрального плавательного бассейна, находящегося в доверительном управлении.