Футбольных болельщиков привлекли к ответственности в Алматы

Футбольные болельщики, допустившие в городе Алматы нецензурную брань и загрязнение мест общего пользования, привлечены к ответственности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz.

В отношении правонарушителей также приняты меры административного воздействия за мелкое хулиганство, нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях, распитие алкогольных напитков в общественном месте.

— Необходимо подчеркнуть, что таким поведением наносится урон не только институту «футбольных болельщиков», но и имиджу всей страны. Болеть за свои команды, эмоционально их поддерживать можно и нужно, но исключительно в рамках закона. Не оскорбляя своим поведением как оппонентов, так и обычных граждан.

МВД напоминает о необходимости соблюдения принципа «Закон и порядок». Закон един для всех. Каждое противоправное действие, посягающее на общественный порядок, обязательно повлечет за собой ответственность, — сообщил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.