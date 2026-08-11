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    Футбольные ворота упали на ребенка в Астане

    В Астане во время тренировки на ребенка упали футбольные ворота. Поле Казахстанская федерация футбола предоставила в аренду частной школе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Футбольные ворота упали на ребенка в Астане
    Фото: Pixabay

    Происшествие случилось 10 августа. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. КФФ находится на связи с клиникой и следит за состоянием ребенка.

    — Футбольное поле, на котором произошло происшествие, было предоставлено Казахстанской федерацией футбола в аренду частной футбольной школе для проведения тренировочного занятия. В настоящее время КФФ выясняет все обстоятельства произошедшего и проводит внутреннюю проверку технического состояния объекта и оборудования, — говорится в сообщении федерации.

    Ранее сообщалось, что ребенок пострадал во время рыбалки на пляже в Астане.

    Футбол Пострадавшие Дети Астана
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор