Футбольная ассоциация Англии выделит средства для борьбы с оскорблениями в соцсетях

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о выделении средств на создание специального подразделения полиции для борьбы с оскорблениями футболистов в социальных сетях во время кампании Евро-2024, передает агентство Kazinform.

Эта инициатива стала актуальной из-за расистских оскорблений Букайо Сака, Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо после их неудачных пенальти в финале Евро-2020 против Италии.

Ранее полиция заявляла о желании более активно противодействовать онлайн-хейту (онлайн-ненависти). Финансирование позволит правоохранительным органам эффективно выполнять эту миссию, по словам генерального директора FA Марка Буллингема.

- Раньше мы предоставляли полиции пакет доказательств для судебного преследования, но теперь мы финансируем подразделение внутри британской полиции, чтобы обеспечить проведение расследований, - объяснил Буллингем.

Он оценил, что финансирование обойдется FA примерно в £25 000, хотя эта цифра может варьироваться в зависимости от количества расследований.

Помимо обсуждения нового полицейского подразделения, Буллингем похвалил болельщиков, посещающих матчи, за их поведение. В частности, слабоалкогольное пиво будет доступно только на матче группы С против Сербии в Гельзенкирхене, что отражает уверенность в поведении болельщиков.

- Наши английские болельщики были абсолютно великолепны в поддержке нас, особенно на стадионе. Лучшее, что болельщики могут сделать, чтобы помочь нам успешно выступить на этом турнире - это быть гордостью для своей страны, — сказал Буллингем.

Он также выразил доверие способности немецкой полиции эффективно обеспечивать проведение турнира, призывая болельщиков «поддерживать команду правильным образом».