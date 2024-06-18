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    21:52, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Футбольная ассоциация Англии выделит средства для борьбы с оскорблениями в соцсетях

    футбол
    Фото: freepik.com

    Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о выделении средств на создание специального подразделения полиции для борьбы с оскорблениями футболистов в социальных сетях во время кампании Евро-2024, передает агентство Kazinform.

    Эта инициатива стала актуальной из-за расистских оскорблений Букайо Сака, Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо после их неудачных пенальти в финале Евро-2020 против Италии.

    Ранее полиция заявляла о желании более активно противодействовать онлайн-хейту (онлайн-ненависти). Финансирование позволит правоохранительным органам эффективно выполнять эту миссию, по словам генерального директора FA Марка Буллингема.

    - Раньше мы предоставляли полиции пакет доказательств для судебного преследования, но теперь мы финансируем подразделение внутри британской полиции, чтобы обеспечить проведение расследований, - объяснил Буллингем.

    Он оценил, что финансирование обойдется FA примерно в £25 000, хотя эта цифра может варьироваться в зависимости от количества расследований.

    Помимо обсуждения нового полицейского подразделения, Буллингем похвалил болельщиков, посещающих матчи, за их поведение. В частности, слабоалкогольное пиво будет доступно только на матче группы С против Сербии в Гельзенкирхене, что отражает уверенность в поведении болельщиков.

    - Наши английские болельщики были абсолютно великолепны в поддержке нас, особенно на стадионе. Лучшее, что болельщики могут сделать, чтобы помочь нам успешно выступить на этом турнире - это быть гордостью для своей страны, — сказал Буллингем.

    Он также выразил доверие способности немецкой полиции эффективно обеспечивать проведение турнира, призывая болельщиков «поддерживать команду  правильным образом».

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 В мире Euro-2024 Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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