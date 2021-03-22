Футболисты «Тараза» записали видеопоздравление с Наурызом на разных языках

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ -­ Футбольный клуб «Тараз» поздравил казахстанцев и жителей Жамбылской области с праздником Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поздравление прозвучало на разных языках в видеообращении, записанном игроками жамбылской команды вместе с воспитанниками футбольного центра.

«Наурыз мейрамы – это весенний праздник, символ обновления природы, единства и согласия, преемственности поколений. Наш народ отмечает Наурыз с древних времен, и для всех нас это один из самых важных праздников в году! Желаем всем вам мирного солнечного неба над головой, благополучия, счастья и всего самого наилучшего! Сохраняйте бодрость тела и духа, будьте всегда здоровы!», - так это прозвучало на казахском, русском, английском и узбекском языках.

В числе поздравлявших с Наурызом и легионеры клуба – португальский полузащитник Альфонс Коджо и сербский полузащитник Ненад Адамович.

Напомним , в этом году в составе футбольной команды «Тараз» заявлены 26 игроков, из которых только четверо являются легионерами. Из остальных 22 игроков 19 являются воспитанниками клуба. Главным тренером команды назначен армянский специалист Вардан Минасян. По словам руководителя клуба Талгата Турлыбайулы, состав команды обновился на 60-70%, пришло много талантливой молодежи, однако костяк команды составляют местные воспитанники. Тараз – это кузница футбольных мастеров, востребованных не только в Казахстане.

С первой победой в чемпионате страны над кызылординским «Кайсаром» игроков футбольного клуба «Тараз» поздравил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, отметивший, что в стартовом составе «Тараза» играли 10 казахов, из которых восемь – воспитанники клуба.