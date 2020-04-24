Футболисты «Тараза» подключились к акции «Birgemiz»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Футбольный клуб «Тараз» поддержал инициативу Первого Президента РК пополнить фонд «Birgemiz», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«По призыву Елбасы Нурсултана Назарбаева сотни предпринимателей и простых людей перечисляют средства в специально созданный фонд «Birgemiz», который предназначен для оказания помощи нуждающимся гражданам страны. К акции подключилась и команда «Тараз», - сообщили в пресс-службе футбольной команды.

«Эту акцию нам никто не навязывал. Услышав о ней, мы с ребятами решили внести свой вклад добровольно. Нас поддержали тренеры, которые также пожертвовали средства для областного фонда. В этот нелегкий для страны час мы также не можем оставаться в стороне», - говорит капитан команды «Тараз» Максат Амирханов.

По его словам, сейчас нелегко приходится всем, так как ограничено движение транспорта, закрыты рынки, некоторые предприятия и организации. Люди теряют доходы, но особенно туго приходится нуждающимся – малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и их попечителям, пенсионерам.

«Мы надеемся, что в такой момент наша поддержка окажется кстати, - считает капитан. - Все мы с нетерпением ждем, когда пандемия пойдет на спад, возобновятся чемпионаты мировых государств и нашей страны, снова можно будет играть в футбол и ходить на стадионы. Но это все в будущем. Пока же нам надо проявить терпение. Лозунг «Birgemiz» должен оставаться главным на сегодня вместе с формулой «Оставайся дома».

Средства, собранные футболистами, уже перечислены в областной фонд, уточнили в пресс-службе ФК «Тараз».

Напомним, в конце минувшего 2019 года прежний главный тренер Канат Мусатаев по семейным обстоятельствам покинул пост руководителя клуба, за время его руководства ФК «Тараз» вышел из Первой лиги в Премьер-лигу. В начале 2020 года в команде был назначен новый главный тренер - известный казахстанский специалист Владимир Никитенко.